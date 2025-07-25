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世大運網球》可惜！李羽芸／林芳安女雙銀恨 搶十不敵日本黑馬

2025/07/25 17:51

李羽芸（左）與林芳安。 （大專體總提供）李羽芸（左）與林芳安。 （大專體總提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會網球賽事，李羽芸／林芳安歷經搶十激戰逆轉失利，終以4：6、6：4 、4：10惜敗給非種子日本黑馬卡朱魯／山口花音，第3種子台灣新生代屈居女雙銀牌，我國網球隊連續10屆世大運鍍金的紀錄中斷，僅獲1銀也是自1995年福岡參賽以來，近30年最差戰績。

首披世大運戰袍的李羽芸／林芳安，正是本屆台灣網球隊最後希望，兩人3連勝、1盤未失挺進決賽，隊史連續第5屆女雙爭金。面對爆冷連挫種子的卡朱魯／山口花音，李羽芸／林芳安開賽歷經盤中互破纏鬥，無路可退第10局再度發球失守，從4 ：3連掉3局讓出首盤。

次盤李羽芸／林芳安重振旗鼓，克服0：2落後咬上，關鍵第7局再度突破山口花音發球局，力保領先不失，順勢扳回一城。但戰線拉入決勝搶10，李林配錯失3：0開局，遭到左右開弓的日本「種子殺手 」連趕8分超前，兩人氣勢頓挫，苦苦追趕不成抱憾「銀恨 」。

網球原為台灣世大運獎牌庫，上屆成都我國代表團拿下10金、17銀、19銅，其中網球就包辦5金、1銀、1銅。儘管本屆新世代在紅土賽場歷經苦戰，僅李羽芸／林芳安倖存，兩人也延續隊史連15屆參戰皆獲獎牌的紀錄，但最終功虧一簣，我國網將自2003年以來每屆都得金牌的傳統已遭終結。

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