U12世界盃》台灣小將好棒！開幕戰奪勝 古巴敗在超謎守備

台灣隊先發投手鍾定栩。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊今擺出前7棒都有力量的超攻擊打線，突破生涯最速125公里的古巴火球男裴瑞茲，連續3局都攻分，包括3局下的3分大局，加上先發投手鍾定栩先發3局飆7K，終場以6：3力退「紅色閃電」，旗開得勝。

台灣隊先發投手鍾定栩首局狂飆3K，並在1局下胡誠恩敲安並攻上三壘後，用滾地球敲回本屆首分，率隊先馳得點。

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2局下，古巴隊出現罕見「謎之PLAY」，古巴隊火球男裴瑞在2出局被攻佔二三壘，裴瑞茲讓李權恩敲投手前滾地球，早早接進手套，古巴一壘手也已就定位，但裴瑞茲就是不傳，決定自己踩壘包，讓台灣隊安全上壘，同時跑回2分。

古巴隊在3局上突破鍾定栩，單局雙安率隊攻破鴨蛋，台灣隊在3局下反攻，謝承濬在滿壘擊出2分打點的適時長打，加上黃宇謙安全強迫取分成功，助隊攻下3分大局。

台灣隊從4局由陳啟盛接替中繼，4局上無失分，但在5局上被古巴四番塞貢多夯出2分彈，塞貢多今天3支2，狂灌3分打點，但救不了古巴隊，吞下本屆首敗。

古巴隊投手裴瑞茲。（記者李惠洲攝）

台灣隊旗開得勝。（記者李惠洲攝）

胡誠恩回本壘得分。（記者李惠洲攝）

李權恩。（記者李惠洲攝）

台灣隊旗開得勝。（記者李惠洲攝）



台灣隊旗開得勝。（記者李惠洲攝）

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