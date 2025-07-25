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U12世界盃》謎之守備VS怠慢跑壘 台灣古巴教練都看傻眼（影音）

2025/07/25 21:06

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊今以6：3力退「紅色閃電」古巴隊，比賽關鍵在2局下，古巴隊先發投手裴瑞茲讓李權恩敲投手前滾地球，早早接進手套，古巴一壘手也已就定位，但裴瑞茲就是不傳，決定自己踩壘包，讓台灣隊安全上壘同時跑回2分，不過場上也看到台灣隊跑壘教練吳亮頡有點生氣，因為李權恩一開始沒有全力跑壘，差點形成第3個出局數而沒拿到分數。

談到場上的這一幕插曲，台灣隊總教練章子健指出，「權恩可能自己認為要出局了，所以在前段跑壘有點放棄。我們也是馬上提醒他，也提醒全隊，不能放棄跑壘，要堅持到最後。」

U12台灣隊。（記者李惠洲攝）U12台灣隊。（記者李惠洲攝）

台灣隊連續3局攻下分數，但在4、5局都被古巴隊封鎖，是章子健認為此役的課題，「後段遇到對手換投，我們的打擊適應要再快一點，火力有點被壓制下來。」

台灣隊在6局上遇到危機，派上5年級的吳尚澄接替關門成功，章子健說，「我們18位投手，敢選就敢用，他們也有準備登板，吳尚澄的企圖心很強，他說想登板關門，加上一壘有人，他是左投也有優勢，就讓他上。」

章子健表示，很感謝國人來替小將加油，第一場總是綁手綁腳，但選手們也頂住壓力，「古巴的確是不好打，但他們都能撐過來，我想之後會越打越好。」

U12台灣隊李權恩。（記者李惠洲攝）U12台灣隊李權恩。（記者李惠洲攝）

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