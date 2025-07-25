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世大運羽球》台灣混雙3組闖4強 力拚金銀銅全包壯舉

2025/07/25 18:39

林煜傑／鄭宇倢。（大專體總提供）林煜傑／鄭宇倢。（大專體總提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣混雙組合陳政寬／許尹鏸、吳軒毅／楊筑云、林煜傑／鄭宇倢今天在德國萊茵魯爾世大運羽球，全部都在8強獲勝挺進最終4強，不僅確定有獎牌入袋，3組人馬還有望挑戰金銀銅全包的壯舉。

身為混雙頭號種子的陳政寬／許尹鏸今日8強遇到苦戰，不過兩人最終仍以15：9、13：15、15：12拍落南韓對手李鍾民／金允珠，至於林煜傑／鄭宇倢也以15：9、15：8力克地主德國組和，陳政寬／許尹鏸、林煜傑／鄭宇倢都確定至少銅牌入袋，只是兩組只有一組可以晉級最終金牌戰。

吳軒毅／楊筑云以10：15、15：7、15：11逆轉南韓組合真龍／李慧媛，成功搶下4強資格，兩人確定至少銅牌入袋，明天將在4強對決中國組合廖品逸／李茜，期待能跟台灣隊友會師金牌戰。

台灣有3組人馬晉級4強，確定至少能先入袋2面銅牌，更有機會完成金銀銅都入手的壯舉，且單屆3面混雙獎牌提前確定為史上最佳。至於台灣混雙兩度在世大運奪金，分別為2023年的葉宏蔚／李佳馨和2017年王齊麟／李佳馨。

混雙頭號種子陳政寬／許尹鏸。（大專體總提供）混雙頭號種子陳政寬／許尹鏸。（大專體總提供）

吳軒毅／楊筑云。（大專體總提供）吳軒毅／楊筑云。（大專體總提供）

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