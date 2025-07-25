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中職》期待二軍土投能頂上來 王建民點名去年選秀第9、10輪新秀

2025/07/25 18:58

中信兄弟投手教練王建民。（記者陳志曲攝）中信兄弟投手教練王建民。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟投手群從先發到牛棚都浮現重大傷兵，本季傷後復出的本土投手鄭浩均在經過5場先發之後又出現疲勞感、可能需要較長的恢復時間，投手教練王建民當然期待二軍本土投手可以頂上來先發，讓一軍投手有喘息的空間，他點名目前二軍的22歲左投游竣宥、24歲右投林展樟，是農場正在培養的先發投手。

兄弟洋投戰力從開季前的華麗陣容，到勝騎士因傷遭註銷、德保拉左手二頭肌疲勞，目前必須積極補強洋投，而牛棚大將黃恩賜月初因骨刺下二軍，至今也沒有新進度。鄭浩均是目前先發輪值中穩定的土投戰力，至今累計5場先發3勝1敗，預訂明天登板迎戰統一獅。

只是「美美」鄭浩均連5場先發都只投5局，單場用球數最多71球，兄弟球團是基於保護他動過韌帶置換手術的右手，而王建民今則透露，在美美最近1、2場先發之後，他都有覺得手有一點疲勞，「可能恢復時間要比較長一點。」王建民強調，如果要這麼做，必須要有空間，「如果下面（指二軍）有先發可以補上來的話，現在有培養一些投手，像是游竣宥、林展樟。」游竣宥和林展樟分別是去年選秀兄弟在第9、第10輪選進的投手。

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