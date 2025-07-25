田徑》18歲簡子傑好威！ 飆破男子1500公尺高懸42年的全國紀錄

簡子傑。（資料照，啟程國際運動行銷提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕18歲旅日小將簡子傑今天代表仙台育英高校參加全日本高校綜合體育大會，於1500公尺決賽跑出3分45秒26，打破黃文成高懸42年的男子1500公尺全國紀錄。

簡子傑在國中時就展露頭角，還曾「越級打怪」繳出不錯成績，是台灣備受期待的中長跑新星，他也在畢業後隻身赴日就讀仙台育英高校，挑戰更高強度的訓練環境。

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在周遭好手的刺激下，簡子傑也不斷進化，他在今年4月才以3分46秒56改寫陳福彬高懸22年的1500公尺全國U20紀錄，當時與黃文成42年前的3分46秒40全國紀錄僅差0.16秒，而相隔3個月，他就在全日本高校綜合體育大會跑出3分45秒26的成績，一舉成為新科全國紀錄保持人。

不只1500公尺的表現值得讚賞，簡子傑目前也是5000公尺、1萬公尺的U20全國紀錄保持人，其中5000公尺的13分58秒51與吳文騫高懸22年的13分54秒42全國紀錄只有5秒內差距，而1萬公尺個人最佳29分22秒21也步步進逼許績勝1993年締造的29分12秒1的全國紀錄，未來都有機會再次突破。

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