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中職》大小兒子都為超人力霸王主題日開過球 潘武雄：對他們是滿好回憶

2025/07/25 19:26

統一獅打擊教練潘武雄帶著兒子潘緯宸參加開球儀式。（記者陳志曲攝）統一獅打擊教練潘武雄帶著兒子潘緯宸參加開球儀式。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅今在大巨蛋舉行超人力霸王主題日，賽前球團人員就透露打擊教練「TAKE」潘武雄主動幫小兒子爭取開球機會，而潘武雄受訪時則表示，「因為哥哥也有在超人力霸王開過一次球，如果小的也開過的話，對他們是滿好的回憶。」

潘武雄的大兒子潘冠亦在2013年7月出生，曾在2021年4月4日超人力霸王主題日開球，當時是在台南球場，而小兒子潘緯宸今年5歲，以幼稚園中班之姿就要站上大巨蛋球場，潘武雄也忍不住替他擔心說：「怕他會怯場。」

結果潘緯宸展現大將之風，靠著在客廳的練投經驗，將球穩穩投進潘武雄的手套裡，獲得球迷滿堂采。潘武雄說，小兒子對於打棒球較有興趣，「如果以哥哥在他這個年紀時來比較的話，小兒子的協調性比哥哥更好。」但當爸爸的「武神」很懂得公平原則，立刻補一句說，「不過哥哥的POWER很好，很有爆發力。」

其實潘冠奕的開球經驗很豐富，除了曾在超人力霸王主題日開過球，他還在父親節及潘武雄引退賽時都「登板」過。

統一獅打擊教練潘武雄帶著兒子潘緯宸參加開球儀式。（記者陳志曲攝）統一獅打擊教練潘武雄帶著兒子潘緯宸參加開球儀式。（記者陳志曲攝）

統一獅打擊教練潘武雄帶著兒子潘緯宸參加開球儀式。（記者陳志曲攝）統一獅打擊教練潘武雄帶著兒子潘緯宸參加開球儀式。（記者陳志曲攝）

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