世大運羽球》「台大學霸」丁彥宸挺進男單4強 保底銅牌入袋

土銀「台大學霸」丁彥宸在德國萊茵魯爾世大運挺進羽球男單4強，確定有1面銅牌入袋。（大專體總提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕土銀「台大學霸」丁彥宸今天在德國萊茵魯爾世大運羽球男單8強賽，以15：13、16：14打敗馬來西亞選手尤陽，挺進4強，也確定有1面銅牌入袋。

就讀台灣大學工商管理系的丁彥宸在2021年第二次全國羽球排名賽，於男子乙組單打奪冠，晉升為甲組選手。

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土銀教練李松遠透露，丁彥宸高中成績就不錯，也立志要讀台大，但他有不錯的能力，所以就留他待在土銀，平時都是專心上課，也會固定在土銀訓練。

由於丁彥宸需要兼顧課業，過去幾年也較少參加國際賽，不過他在今年第一次全國排名賽甲組打進8強，就提升不少信心，並一舉在世大運選拔脫穎而出，在今年5月丹麥挑戰賽奪下亞軍。

李松遠指出，丁彥宸最大優勢就是基本體能很好，在打單打就佔有優勢，再來他平時在土銀都是跟林俊易、蘇力揚等好手一起訓練，期間也累積不少能力，更重要是他就比較不會害怕遇到強敵，「丁彥宸在世大運沒有包袱，加上對自己很有信心，是他能打進4強的關鍵。」

丁彥宸16強擊敗在加拿大公開賽奪亞軍美國華裔選手賴浩俊，今日打敗尤陽，也報了加拿大公開賽輸球之仇，他成為2017年台北世大運王子維後，首位在世大運斬獲獎牌的台灣男單。

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