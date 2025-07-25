中職》本季擊出8轟球隊都贏球 范國宸：希望愈多愈好

范國宸。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕范國宸本季擊出8支全壘打，不僅暫居富邦悍將全隊最多，開砲那8場富邦還都贏球，他本季2次單場MVP也靠開轟拿到，他表示，沒注意今年出現這樣的巧合，如果球隊因為這樣贏球，他很希望愈多愈好。

范國宸於4月22日1局上從王維中手中擊出3分彈，本季首轟出爐，不僅幫助富邦中止跨季對味全龍5連敗，也讓他本季首次獲選單場MVP，五月中旬重回一軍後於5月30日再次開砲，幫助富邦中止客場 6連敗，六、七月各擊出3轟，包括7月11日以生涯首支再見全壘打二度獲選單場MVP。

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范國宸單季最多轟是2023年12轟，今年七月還沒結束已有8轟，以他生涯累計53轟有22轟出現在八月以後的狀態，本季全壘打數有機會創下單季新高，他指出，每年的目標都是比去年更好，進而希望比單季最佳更好，今年也不例外，「希望至少先有10轟，目標是再突破自己。」

范國宸本季的8轟有個共同點，就是富邦在他開轟那場一定贏球，他表示，只知道今年擊出幾支全壘打，沒注意到自己開轟的比賽球隊都贏，雖然全壘打可遇不可求，能擊出全壘打代表幫助球隊拿到分數，「如果我打全壘打，球隊就會贏球，當然希望愈多愈好。」

范國宸。（記者林正堃攝）

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