MLB》「這是我現在的實力吧」達比修本季ERA破9 坦言起伏太大

達比修有。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士38歲日籍投手達比修有今天僅投3.1局失8分，教士隊最後在客場以7比9敗給紅雀。達比修有自傷癒復出後先發4場一勝難求、吞下3敗，防禦率是偏高的9.18。達比修有賽後表示，「我想這就是自己現在的實力吧。」

達比修有今首局失掉1分後，第2局被紅雀多諾文（Brendan Donovan）以及康崔拉斯（Willson Contreras）各敲三分砲，單局失掉6分。達比修有第3局讓對手3上3下，第4局被紅雀打者赫雷拉（Iván Herrera）敲適時安掉1分，也讓達比修被打退場。

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此戰達比修有僅投3.1局被敲8安包含2轟，失掉8分，賞3次三振、丟2次保送，賽後防禦率為9.18。達比修今年因右手肘發炎而缺陣，直到7月7日（美國時間）迎來本季初登板，至今出賽4場戰績0勝3敗，共投16.2局賞11次三振，被打擊率3成09，每局被上壘率為1.80。

達比修有。（美聯社）

對於今年狀況不佳，達比修有賽後受訪認為，自己應該要表現得更好，「我在這行已經夠久了，21年了。所以沒有什麼藉口好說的。」

達比修有說，牛棚練投時狀況很好，第一局投球的感覺也不錯，但第2局丟保送後被敲全壘打、在關鍵時刻丟不出夠強的球，總是會丟到偏甜的位置，「然後第3局的狀況又變好了，感覺起伏有點太大了。

教士主帥席爾特（Mike Shildt）認為，達比修有在這場比賽取得2好球的方面做得不錯，「他在2好球後犯了一些錯誤，這錯誤有點多，對手讓他付出代價。」

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