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中職》林澤彬即將傷癒歸隊 富邦悍將開路先鋒有兩個選擇

2025/07/25 20:50

林岳谷、林澤彬。（記者林正堃攝）林岳谷、林澤彬。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕林澤彬因為右手出現緊繃現象，7月12日後沒再出賽，開路先鋒改由林岳谷擔任，富邦悍將總教練陳金鋒表示，林澤彬的手傷已經沒有大礙，最近有機會回到場上，屆時第一棒由他或林岳谷擔任，教練團會根據兩人的狀況去安排。

富邦開季前30場戰績8勝22敗、勝率0.267，第一棒打擊率0.194是原因之一，自5月16日改由林澤彬擔任開路先鋒後，富邦第一棒打擊率0.282僅次於樂天桃猿樂天桃猿0.301，期間40場戰績18勝22敗、勝率0.450，林澤彬本季在第1棒打擊率0.323、上壘率0.355都是全隊最佳。

陳金鋒指出，林澤彬日前在比賽中，因為守備時以手撐地，手臂與手腕都有點緊繃，雖然勉強可以打擊，還是讓他趁明星賽期間好好休息，最近狀況已經好了很多，畢竟超過10天沒有實戰，面對投手會比較生疏，若能回來還要觀察一下，會先讓他逐漸適應比賽強度。

林岳谷在林澤彬缺陣期間在第一棒打擊率0.313、上壘率0.353也很出色，僅次於他打第二棒的打擊率0.345、上壘率0.356，陳金鋒認為，兩人在前段棒次的成績都不錯，林澤彬歸隊後由誰打第一棒要看之後的表現，「只看數據是澤彬第一棒、岳谷第二棒最合適，但這只是現在，不能這樣就下定論。」

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