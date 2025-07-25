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中職》獅隊星光女孩日！Maggie秀芭蕾高難度動作 趙娟週大巨蛋應援找回初心

2025/07/25 21:22

Maggie身穿華麗的芭蕾舞服裝。（統一獅提供）Maggie身穿華麗的芭蕾舞服裝。（統一獅提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一獅週五主場限定星光女孩日一推出即大受好評，今日星光女孩日由Maggie和趙娟週帶來富有個人魅力的演出，其中這對趙娟週而言也別具特別意義。

首先於一壘側表演的是Maggie，身穿華麗的芭蕾舞服裝，輕快的鋼琴音樂搭配優雅的芭蕾舞，加上高技術及高難度動作，讓台下球迷如癡如醉。有別於去年女孩主題日中式舞蹈，今天則是西式風格的表演，Maggie說：「我知道自己要在大巨蛋表演，還是想以之前的專長作為表演主軸，想說前兩年都有表演過中國舞，這次決定用不一樣的芭蕾，我覺得如果在大巨蛋跳應該蠻適合的。」

Maggie表示，芭蕾舞並不是她最擅長的風格，但這次還是決定挑戰看看，從開始準備到表演僅有一個月時間，這段時間Maggie需要編排舞蹈、挑選音樂與搭配服裝等，「我覺得我在表演前可能也還沒做好完全準備，不過我剛剛非常享受舞台和表演，盡全力展現我的最佳狀態。」

Maggie提到前幾天練習時越練越陷入低潮，一直感覺在正式表演時會表現不好，想法都比較負面，但今天在場外簽名會時，她有收到許多球迷的鼓勵，讓她感覺到非常溫暖，也感謝球迷的加油打氣。

趙娟週。（統一獅提供）趙娟週。（統一獅提供）

趙娟週以韓國女團aespa的「Dirty Work」作為表演音樂，酷帥舞蹈也讓台下球迷為之著迷。趙娟週從去年七月甫加入統一獅，首場應援就是在大巨蛋，當時她的個人表演也是跳aespa的歌，今年則是以星光女孩身分演出，她表示有找回初心的感覺，更感謝球迷一直以來的支持和鼓勵，即使今天她只有星光女孩的表演，許多球迷還是會進場來看她，讓她覺得非常開心。

有些球迷會擔心今日表演服裝，趙娟週說：「衣服因為跳舞時不小心移動，那不是故意的，我有做好防護措施，請大家不用擔心。」相較於去年的個人表演，因準備時間較短，沒辦法表現完美讓她覺得可惜，但今年有比較足夠的時間準備，她覺得自己表現很好。趙娟週感謝球團給予機會，讓她有機會回到最初的地方，再度在大巨蛋舞台展現個人表演，她也希望之後能讓球迷看到更多樣貌的表演。

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