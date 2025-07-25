世大運射箭》飲恨！風佑築、李采璇、郭紫穎 收反曲弓女團銀牌

由風佑築、李采璇、郭紫穎組成的台灣女子反曲弓代表隊，以銀牌作收。（大專體總提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕由風佑築、李采璇、郭紫穎組成的台灣女子反曲弓代表隊，今晚在2025年德國萊茵魯爾世大運金牌戰，以2：6不敵日本隊，以銀牌作收，也是台灣射箭隊本屆首面獎牌。

郭紫穎是杭州亞運國手，風佑築在今年初亞洲盃射箭賽曼谷站射下個人銀牌，李采璇在4月世界盃佛羅里達站勇奪女團銅牌，都是台灣射箭的明日之星。

請繼續往下閱讀...

台灣女團在資格賽射下1927分拿到第4種子，淘汰賽連勝義大利、印度、中國，繼2017年台北世大運後再闖女團金牌戰。

台灣女團今天首局經靶前裁判認定後，以56：55險勝日本，先下一城；日本隊第2局前3箭27分，台灣李采璇、郭紫穎都9分，風佑築補上10分箭，但日本這局拿到56分，李采璇、郭紫穎都是9分，風佑築8分箭，也讓日本56：54扳回一城。

日本開路先鋒上原瑠果狀況火熱，帶領隊友在第3局連3支10分箭，上原瑠果該局第2箭又是10分，日本隊以58：52勝台灣，日本也先取得4：2聽牌。

台灣女將狀態有點下滑，找不太到準星，在第4局郭紫穎8分、李采璇8分、風佑築7分，最終日本也以56：52獲勝，讓台灣隊屈居銀牌。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法