中職》超人力霸王破功！獅隊11戰全勝後在大巨蛋不敵中信兄弟

蒙德茲亂流掉分。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅自2018年8月推出「超人力霸王主題日」以來，至今天賽前保有11戰全勝的「不敗金身」，但今天在大巨蛋雖吸引1萬7711人進場相挺，但中信兄弟在2局上靠曾頌恩敲安先馳得點，3局上再由新科老爸詹子賢2分打點安打加持，且兄弟洋投李博登繳出6局無失分的來台代表作，終場獅隊就以0：5落敗。

獅隊在2018、2019、2021和2024年相繼推出超人力霸王主題日，不但11勝0敗，更包括洋投瑞安在2018年10月7日投出中職唯一完全比賽。今年下半季於大巨蛋隆重推出的超人力霸王主題日，這些守護地球的紅銀戰士不但再次現身，賽後更有大量雷射光速表演，只可惜這次獅隊未能再延續不敗神話，先發投手蒙德茲投5局就用104球被敲6安並送出3次保送，累計失3分，吞下本季第4敗。

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李博登在6月21日來台初登板以來表現不理想，至今賽前的3場先發吞下2敗，包括前役味全龍先發5局就失6分，但他今天宛如有超人力霸王加持，用96球投完6局只被敲4支安打並飆5次三振無失分，成功奪下來台首勝。

兄弟打線以單場貢獻猛打賞2打點的詹子賢最亮眼，他在4天前才喜獲麟兒，前3打席都是安打，除了3局上帶2分打點的中外野安打很關鍵，還在5局上敲出直擊蒙德茲右手腕後形成內野安打。兄弟在2局上就靠「巨蛋王」曾頌恩敲安先馳得點，到了最後1局9局上還有攻勢，代打王威晨敲安送回第5分。

李博登。（記者陳志曲攝）

李博登。（記者陳志曲攝）

蒙德茲。（記者陳志曲攝）

曾頌恩。（記者陳志曲攝）

詹子賢猛打賞。（記者陳志曲攝）

張仁瑋。（記者陳志曲攝）

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