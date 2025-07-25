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中職》出賽數創單季新高 林子昱挑戰單季登板60場

2025/07/25 21:36

林子昱。（資料照，記者林正堃攝）林子昱。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕林子昱今年首次專職中繼，本季出賽31場寫下單季新高，在味全龍隊內僅次於陳冠偉的32場，成為牛棚勝利組的重要戰力，他表示，沒有特別注意出賽場次，可以頻繁出賽還蠻享受的，如果身體狀況允許，今年挑戰50場甚至60場應該不是問題。

林子昱於7月22日在大巨蛋後援1局，用12球演出3上3下，出賽31場、中繼成功10次都是單季新高，防禦率1.86、WHIP 0.97都是單季最佳，進帳3勝也追平單季最多，「每次輪到我上去，不是低比數就是平手，算是新的嘗試與挑戰，還蠻興奮的。」

林子昱指出，前兩年在中繼的出賽場次都比先發多，對這個角色並不陌生，剛開始雖有點不習慣，但很快就適應，主要是定位很明確，都負責投第7或第8局，而且不會跨局，「現在已經很清楚，什麼時候應該要上班，感謝教練給我機會，我很珍惜，也很享受。」

林子昱認為，先發與中繼的責任不同，先發基本要吃5局，把分數壓低，就有機會贏球，中繼要想辦法守住，一旦失分，對球隊會有很大傷害，「就像16日在斗六，我丟1局掉3分，本來平手變成落後，雖然非常懊惱，但投手一定會被打，就接受、忘掉，下一場再來。」

味全本季完成70場比賽，林子昱幾乎每2場就要登板1次，他表示，幾乎天天都要上場比賽，是今年與過去最大的不同，雖然出賽頻率很高，卻覺得很舒服，最重要的是有種被需要的感覺，「如果可以，每週我想上去3場，假如球隊需要，單季出賽60場，我覺得我做得到。」

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