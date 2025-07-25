U12世界盃》鍾定栩飆生涯最速有特調 古巴觸身多惹毛台灣小將

U12台灣隊先發投手鐘定栩。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕來自台中大仁國小的U12世界盃台灣隊先發投手鍾定栩，球速一點都不像他的外號「烏龜」，首局就狂飆3次三振，催出生涯最速的117公里，合計3局7K讓古巴隊打者難以招架，首局更敲進本屆台灣隊第1分打點，扮演穩定前段戰局的關鍵。

鍾定栩指出，教練賽前就有說直球會投比較多，變化球是輔助，「大膽投好球，壞球也沒關係，被打就算教練的。」台灣隊總教練章子健也大讚，鍾定栩的表現非常棒，考量用球數，3局投完就退場，接棒的陳啟盛、吳尚澄也都能穩定場面。

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今飆出生涯最速的117公里，鍾定栩直言，之前吳教練都要求他們每天都要在走廊甩皮帶，歸功於吳教練的特調。

古巴隊投手群球速快，包括先發投手裴瑞茲最速超過120公里，但控球卻不理想，全場有3次觸身球，讓外號「山豬」的胡誠恩在5局下遇到近身球時，不滿地朝投手丘前進，台灣隊教練立即上前制止。台灣隊總教練章子健表示，胡誠恩可能是想為隊友抱不平，情緒比較壓不住，這也是選手的企圖心，「但比賽要讓它順利進行，也要讓他自己思考一下，最後就先把他換下場。」

U12台灣隊林楷宸遭觸身球。（記者李惠洲攝）

U12台灣隊胡誠恩（右）。（記者李惠洲攝）

U12台灣隊贏球。（記者李惠洲攝）

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