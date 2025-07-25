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中職》「MVP應該是阿坤」 新科老爸詹子賢談兄弟傳統

2025/07/25 22:31

中信兄弟外野手詹子賢3安猛打賞，獲單場MVP。（記者陳志曲攝）中信兄弟外野手詹子賢3安猛打賞，獲單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕4天前才當爸爸的中信兄弟外野手詹子賢，今天對統一獅以單場3安猛打賞2打點的表現，助球隊以5：0贏球，也獲選單場MVP，他賽後掩不住剛當爸的好心情，受訪時妙語如珠，但談到MVP時則誠摯地說：「我覺得MVP不是我，應該是阿坤，他救了那麼多球，守備本來就是比較像是兄弟的傳統。」

21日迎來第1個小孩「一路」，詹子賢賽後笑說當爸後運氣真的比較好，「心情也變得很好」，但他話鋒一轉，認為這場的MVP應該是江坤宇，「阿坤的幾次守備都做得很好。」

面對媒體問他當爸後睡得好嗎？詹子賢幽默地說：「這幾天睡得滿好，因為我兒子是在台中，我在台北睡飯店。也滿期待回去看他，我老婆都會拍給我看。」

對於獅隊在超人力霸王主題日的11連勝紀錄，詹子賢也知道，「賽前才在想，超人力霸王好像很厲害，但就跟我們涼水祭一樣，再強也會輸啊，我們今年也有輸嘛，風水輪流轉，就盡力去打啦，就把一些該做的做好，不會去想輸贏。」

詹子賢的出場曲是超人力霸王主題曲，他卻說自己是打了不知道幾年才知道這件事，還笑說：「我小時候都是看鹹蛋超人，他也在進化，有些進化到長得很奇怪，不知道哪一隻是好人。」

中信兄弟外野手詹子賢3安猛打賞，獲單場MVP。（記者陳志曲攝）中信兄弟外野手詹子賢3安猛打賞，獲單場MVP。（記者陳志曲攝）

中信兄弟外野手詹子賢3安猛打賞，獲單場MVP。（記者陳志曲攝）中信兄弟外野手詹子賢3安猛打賞，獲單場MVP。（記者陳志曲攝）

中信兄弟外野手詹子賢3安猛打賞，獲單場MVP。（記者陳志曲攝）中信兄弟外野手詹子賢3安猛打賞，獲單場MVP。（記者陳志曲攝）

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