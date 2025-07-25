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中職》直球均速從142.4降至138.6公里 李博登照樣「收贏」

2025/07/25 22:38

李博登。（記者陳志曲攝）李博登。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕32歲的李博登今年球季在洋基3A出賽10場其中9場先發，戰績1勝0敗，防禦率2.85，每局被上壘率1.12，上月加盟中信兄弟，前3場先發1勝難求，苦吞2敗，防禦率4.97、被打擊率3成45、每局被上壘率1.74，表現並不理想。

今天對統一獅，李博登表現回神，先發6局被敲出4支安打，飆出5K另有2次保送無失分拿下來台首勝，直球均速138.6公里，最快球速142公里，他表示，前3場先發對球隊沒有貢獻，很高興今天有找到自己的節奏，為球隊做出貢獻。

今年李博登在洋基3A帳面數據亮眼，直球均速88.5英里（約142.4公里），但來台初期表現不佳，球速也出不來，此役只有138.6公里，均速掉了數公里，是否身體有些不適？他強調，「沒有不舒服，主要是我從美國橫跨到太平洋另一端來到台灣，不管是棒球文化、隊友、對手都要適應，希望接下來可以融入比賽節奏。」

中職和美職小聯盟的比賽和調整方式都不同，李博登指出，來到台灣因雨延賽或先發輪值的關係，中間休息天數比較久，調整並不容易，但他每一週還是持續努力地調整。

這場比賽李博登的妻兒和岳父、岳母見證他奪來台首勝，李博登表示，有家人來台陪伴，代表他不是一個人孤身在異鄉奮戰，回到住處還有人可以陪他，比較像以前在美國的生活模式。

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