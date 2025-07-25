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網球》西西帕斯與知名教練鬧翻後 隔空回應掀話題

2025/07/25 22:50

西西帕斯。（資料照，路透）西西帕斯。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）與克羅埃西亞知名教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）鬧翻之後，這位希臘單手反拍名將不甘示弱發聲了，雙方隔空回應引發球迷熱議。

過去1個月來對於西西帕斯可說動盪不安，在溫布頓網球錦標賽首輪爆冷因傷退賽之後，慘遭恨鐵不成鋼的伊凡尼塞維奇公開批評為：「準備最不充分的球員！」他與西班牙女將巴多莎（Paula Badosa）的網壇戀情也再度終止，之後這位深陷低潮的26歲球星宣布，與伊凡尼塞維奇的合作關係草草結束，如今還在X帳號意所有指寫下：「成功就是接受別人對你的誤解。」

兩座大滿貫亞軍的西西帕斯，雖然拒絕公開回應伊凡尼塞維奇的相關言論，但自從兩人分道揚鑣，他接受希臘媒體《SDNA》採訪時直言：「獨裁者和發表負面言論的人會讓你感覺非常難受，他們無法像家人一樣親近。」伊凡尼塞維奇則堅稱，當初並非侮辱西西帕斯，這位2001年溫網冠軍解釋：「事情被誇大了，我把這些都告訴他，並不是在背後說壞話。我講的是實話，全都為了激勵他。」

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