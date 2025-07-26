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大谷翔平挑戰連6戰開轟、周天成拚決賽門票 今日賽事預告與轉播

2025/07/26 06:39

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟4場轉播，分別是響尾蛇對決海盜、道奇踢館紅襪、水手對上天使、大都會交手巨人，其中最受矚目的是道奇與紅襪之戰，日本巨星大谷翔平已經連5場炸裂，今天要挑戰連6戰開轟。

2025年第八屆U12世界盃棒球賽，台灣隊昨以6：3力退「紅色閃電」古巴，順利旗開得勝，今日將與澳洲交手，一起幫台灣小將加油。

今天超級1000等級中國羽球公開賽，台灣一哥周天成要強碰中國名將石宇奇，力拚男單決賽門票，記得鎖定轉播。

中職3地開打，兄弟鄭浩均過招統一飛力獅，富邦魔力藍對決味全艾璞樂，台鋼後勁對上樂天威能帝，請喜愛中職球迷準時收看。

MLB

06:35 響尾蛇VS海盜 愛爾達體育2台

07:00 道奇VS紅襪 愛爾達體育1台、緯來體育

09:35 水手VS天使 愛爾達體育2台

10:10 大都會VS巨人 愛爾達體育1台、華視

WBSC U12世界盃棒球賽

10：30 捷克VS美國 愛爾達體育4台、緯來體育

14：20 南非VS巴拿馬 愛爾達體育4台、緯來體育

18：20 台灣VS澳洲 愛爾達體育4台、緯來體育

羽球

10：00 中國公開賽 4強（上）愛爾達體育3台

17：00 中國公開賽 4強（下）愛爾達體育3台

世大運

19:00 羽球 單打/雙打決賽 愛爾達體育1台

23:00 湯智鈞 射箭 男子個人反曲弓四強/決賽 愛爾達體育3台

中職

16：05 中信VS統一 DAZN1、愛爾達體育1台

17：05 富邦VS味全 緯來育樂、愛爾達體育2台

17：05 台鋼VS樂天 DAZN2

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