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台大高材生丁彥宸轟垮對手　世大運羽球男單爭金

2025/07/26 01:30

〔中央社〕就讀於台大的台灣羽球新星丁彥宸，今天在萊茵魯爾世大運男單4強以15比7、15比6擊敗中國好手周新宇，成為繼王子維後又一挺進世大運男單金牌戰選手。

在德國舉行的萊茵魯爾世界大學運動會，年僅21歲、就讀台灣大學工商管理系的丁彥宸，這次在男單賽場表現搶眼，以1局未失之姿一路過關斬將，尤其8強扳倒馬來西亞好手尤陽，讓他順利前進4強保底獲得銅牌。

丁彥宸今天在男單4強戰面對中國好手周新宇，首局從未落後，而且迅速建立大幅領先，以15比7先馳得點；第二局丁彥宸依舊維持火燙手感再以15比6獲勝，順利搶下金牌戰門票，屆時將與法國好手羅伊（Enogat Roy）爭奪男單金牌。

值得一提的是，過去台灣羽球男單曾6度站上世大運的頒獎台，而丁彥宸目標尋求繼2017台北世大運的「羽球王子」王子維後，台灣羽球代表隊史第2名稱霸世大運男單的選手。

另外，台灣在羽球混雙賽場表現同樣亮眼，共有3組人馬挺進4強，隨吳軒毅、楊筑云苦戰3局擊敗中國組合廖品逸、李茜後，台灣提前確定包辦金、銀及銅牌，其中吳軒毅、楊筑云將與陳政寬、許尹鏸上演「台灣內戰」爭金，而4強落敗的林煜傑、鄭宇倢則摘下銅牌。（編輯：陳亦偉）1140726

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