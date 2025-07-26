世大運羽球》太殺！土銀「台大學霸」丁彥宸闖金牌戰 成史上第2人

土銀「台大學霸」丁彥宸在德國萊茵魯爾世大運，成為台灣第2位躋身金牌戰的男單選手。（大專體總提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕土銀「台大學霸」丁彥宸今天在德國萊茵魯爾世大運羽球男單4強賽，以15：7、15：6打敗中國選手周新宇，丁彥宸本屆男單依舊1局未失，成為台灣第2位躋身金牌戰的男單選手。

就讀台灣大學工商管理系的丁彥宸在2021年第二次全國羽球排名賽，於男子乙組單打奪冠，晉升為甲組選手。丁彥宸效力土銀球團，平時在土銀都是跟林俊易、蘇力揚等好手一起訓練，累積不少能力，更重要是他就比較不會害怕遇到強敵，且這次更是沒有包袱去衝擊對手。

請繼續往下閱讀...

丁彥宸16強擊敗在加拿大公開賽奪亞軍美國華裔選手賴浩俊，8強打敗尤陽，也報了加拿大公開賽輸球之仇，4強又是兩局橫掃周新宇，迄今還是1局未失，丁彥宸成為2017年台北世大運王子維後，首位在世大運挺進決賽的台灣男單，同時也要追逐隊史第2面男單金牌，決賽對手將是法國選手羅伊（Enogat Roy）。

土銀「台大學霸」丁彥宸在德國萊茵魯爾世大運，成為台灣第2位躋身金牌戰的男單選手。（大專體總提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法