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MLB》不要響尾蛇巨砲了？洋基升級三壘防區 交易來洛磯140轟明星

2025/07/26 07:24

洋基交易來麥馬翰。（取自洋基官方X）洋基交易來麥馬翰。（取自洋基官方X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟交易大限逼近，不斷傳出有意升級三壘的洋基終於有動作，但並非響尾蛇巨砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez），而是向洛磯交易來明星三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）。

大聯盟官網報導，洋基送出兩位小聯盟投手葛洛茲（Josh Grosz）與赫林（Griffin Herring），向洛磯換來麥馬翰。30歲的麥馬翰本季出賽100場，打擊三圍.217/.314/.403，累積16轟、35分打點；麥馬翰生涯9年出賽1010場，累積140轟、452分打點。

洋基交易大限前最明確的補強目標就是三壘防區，隨著指定讓渡（DFA）前2屆打擊王拉梅修（DJ LeMahieu）、讓奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）回到二壘後，洋基在三壘防區輪流使用培拉薩（Oswald Peraza）與維瓦斯（Jorbit Vivas），但兩人守備狀況極差；如今補進曾在去年入選明星賽的麥馬翰，儘管他今年火力有所下滑，但他生涯三壘防守表現穩定且優異，本季他的出局製造值（Outs Above Average，OAA）為3，並列大聯盟三壘手第4名。

洋基近日傳出看上麥馬翰與響尾蛇巨砲蘇亞雷斯，不過目前已經補進麥馬翰，之後再交易蘇亞雷斯的可能性並不大。

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