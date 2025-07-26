MLB》「不用在3A投球真幸運！」 前道奇少主狂讚二刀流大谷不同等級

克蕭與畢爾勒。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在紅襪主場展開系列賽，前道奇少主畢爾勒（Walker Buehler）賽前也接受頒贈冠軍戒指儀式；談到本季回歸二刀流的前隊友大谷翔平，畢爾勒也毫不吝嗇稱讚。

畢爾勒是去年道奇世界大賽冠軍成員，在G5第9局擔任終結者成功抓下最後一個出局數。今年他以1年2105萬美元加盟紅襪，17場先發拿下6勝6敗，85局被敲93安、送出67次三振，防禦率5.72，每局被上壘率1.52。

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畢爾勒賽前接受道奇的頒贈冠軍戒指儀式，佛里曼（Freddie Freeman）帶著特製球衣從板凳區走上前擁抱他，並由克蕭（Clayton Kershaw）親自遞上冠軍戒指，隨後並與道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）和前隊友們開心合影。

而談到同樣接受過兩次右肘手術、今年回歸二刀流的日本巨星大谷翔平，畢爾勒笑著表示：「他不太需要在奧克拉荷馬市（3A）出賽，真是幸運啊！」他接著說道：「復健過程一定有所起伏，但他是棒壇中等級最與眾不同的球員，我根本無法想像敲50轟是什麼感覺。」

大谷本季重返投手丘，迄今已出賽6場、共投12局，防禦率1.50，送出13次三振、僅3次保送。畢爾勒對此表示：「我覺得他就照自己的節奏來就好。看起來球速也回來了，整體感覺也很不錯。」

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