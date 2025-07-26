世大運體操》混血女將陳瑞安創歷史 奪隊史首面女子全能銅牌

混血女將陳瑞安奪女子全能銅牌，也是隊史首面女子競技體操獎牌。（大專體總提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕混血女將陳瑞安今天在德國萊茵魯爾世大運女子競技體操全能決賽，以總分52.065分，為台灣帶回隊史首面女子全能獎牌。

21歲的陳瑞安曾是瑞典國家隊成員，考量想在瑞典出頭有難度，而她每年暑假返台探親需維持體能，來自台灣的媽媽就因緣際會找上國家隊教練鄭焜杰，促成她在今年轉籍台灣。

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陳瑞安6月在亞洲錦標賽繳出亮眼成績，拿下女子全能第4名，也是台灣在亞錦賽女子全能的最佳成績。

陳瑞安這次代表台灣征戰世大運，就是希望能搶下獎牌，資格賽就展現不俗競爭力，以52.350分，高居第3名晉級全能決賽，有望衝擊首面世大運女子競技體操獎牌。另外，僅次於日本岡村真的52.650分、宮田笙子55.150分，屆時決賽若能穩定發揮，角逐獎牌絕非癡人說夢。

陳瑞安決賽成績跳馬12.800分、高低槓13.466分、平衡木12.966分、地板12.833分，總分52.065分，0.033分險勝法國好手瑟柏（Celia Serber），為自己、台灣體操寫下新歷史。宮田笙子54.266分奪金、岡村真52.866分拿銀。

混血女將陳瑞安奪女子全能銅牌，也是隊史首面女子競技體操獎牌。（大專體總提供）

混血女將陳瑞安奪女子全能銅牌，也是隊史首面女子競技體操獎牌。（大專體總提供）

混血女將陳瑞安奪女子全能銅牌，也是隊史首面女子競技體操獎牌。（大專體總提供）

混血女將陳瑞安奪女子全能銅牌，也是隊史首面女子競技體操獎牌。（大專體總提供）

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