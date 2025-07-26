MLB》與史上最貴索托當隊友！大都會交易來2屆明星後援火球男索托

大都會交易來索托。（取自大都會官方X）

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》報導，大都會送出兩位小聯盟投手阿拉塞納（Wellington Aracena）與福斯特（Cameron Foster），向金鶯交易來30歲火球後援左投G.索托（Gregory Soto），補強牛棚戰力。

現年30歲的G.索托，曾在2021與2022年效力老虎時入選明星賽，去年原先效力費城人，之後被交易至金鶯。本季G.索托在金鶯出賽45場，投36.1局送出44次三振，防禦率3.96，每局被上壘率1.30，累積18次中繼與1次救援成功。

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大都會今年牛棚防禦率，在美國時間5月31日前原本還是全聯盟最佳；然而進入6月後受到傷病侵襲，防禦率飆升至4.52，跌到全大聯盟第23名。G.索托的到來有望與老將雷利（Brooks Raley）補上大都會牛棚左投空缺；《ESPN》指出，這筆交易可能只是大都會在交易大限前強化牛棚的第一步。

有趣的是，G.索托也將與休季簽下史上最貴15年7.65億美元的索托（Juan Soto）當隊友。在交易消息一出後，不少美國網友紛紛開玩笑表示：「索托集結」、「目前隊上最好的索托」、「我們又有索托了」、「紐約索托隊」

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