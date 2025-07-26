日職》挑戰大聯盟失利！「虎之潛水艇」青柳晃洋不回阪神加盟養樂多

青柳晃洋。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕今年以小聯盟約加盟費城人的31歲日本低肩側投「虎之潛水艇」青柳晃洋，整季未上到大聯盟，並在日前遭到釋出。根據《日刊體育》報導，青柳晃洋將與養樂多燕子達成合約共識。

青柳晃洋開季從小聯盟3A出賽，本季在3A出賽19場有2場先發，吞下1敗、防禦率7.45，每局被上壘率2.28。青柳晃洋在美國時間6月26日被降至小聯盟2A後，先發4場戰績1勝2敗、防禦率6.97，日前遭到釋出。據報導，青柳陣營開放與各球團接觸後，養樂多立即展開接洽，展現最大誠意與熱情。

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此外，青柳晃洋本身就是養樂多球迷，而他的母親過去也曾擔任過「養樂多小姐」。養樂多監督高津臣吾表示，當他得知球團有意網羅青柳晃洋時感到震驚，「一直以來從對手角度看他，就覺得他是很優秀的投手。以他的年齡來說，還有很多機會。」

青柳過去9年效力阪神虎，生涯累積61勝，2021與2022年連奪勝投、勝率雙冠王，寫下日職首次的連續兩年投手雙冠王紀錄；2022年還拿下防禦率王完成三冠王壯舉。目前養樂多戰績為28勝50敗5和，排名聯盟墊底，球隊防禦率3.56同樣為聯盟最差，如今青柳晃洋的加盟有望拯救其貧弱的先發輪值。

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