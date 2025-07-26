MLB》貝茲重返波士頓因私事缺席首戰 羅伯斯：明日歸隊但出賽未定

道奇球星貝茲。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇球星貝茲（Mookie Betts）原定隨隊重返老東家紅襪芬威球場，但因為要處理私人事務，今天高掛免戰牌，明天是否會出賽也還是未知數。

「他目前可能有一些事情要處理，所以不會和球隊在一起，」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前受訪時曾表示，貝茲將會回家鄉處理私人事務，所以會缺席對戰紅襪3連戰的首場比賽。羅伯斯今天進一步說明，他認為貝茲明天將會歸隊，他到達的時間將決定他是否會上場。

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現年32歲的貝茲，生涯前6個賽季效力紅襪隊，並在2018年奪下美聯MVP，該年也帶領紅襪在世界大賽擊敗道奇奪冠。貝茲在2020年被交易到道奇，紅襪從中獲得維杜戈（Alex Verdugo）、道恩斯（Jeter Downs）和王康納（Connor Wong）。

貝茲轉隊至道奇後，5年4度入選明星賽並獲得MVP票選，更幫助球隊拿下2020年與2024年的世界大賽冠軍。不過，本季貝茲陷入生涯最嚴重的低潮，目前出賽94場，僅繳出11轟和45分打點，打擊三圍為.238/.309/.370，幾乎各項進攻數據都是生涯新低。

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