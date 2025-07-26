MLB》大都會有意與道奇、洋基搶塞揚強投！傳還看上2名明星外野手

阿爾坎塔拉。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕大都會今天交易來後援左投索托（Gregory Soto），有望繼續補強牛棚；此外根據報導，大都會還看上馬林魚塞揚強投阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）。

阿爾坎塔拉是交易大限前最可能被交易的球員之一，先前傳出包含道奇、洋基與教士都有意。根據《紐約郵報》記者普瑪（Mike Puma）報導，大都會是近期向馬林魚詢問阿爾坎塔拉的球隊之一，而儘管阿爾坎塔拉本季表現不佳，但馬林魚仍對他的要價不斐。

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阿爾坎塔拉本季先發先發20場，防禦率高達6.66，三振率僅16.7%，創下生涯新低的同時也遠低聯盟平均；不過他本季速球均速達97.6英哩，已經恢復2023年動TJ之前的水準，而他今年與明年薪資各為1700萬美元，還有2027年2100萬美元球隊選項。

另外，根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，大都會目前依舊保持著對生涯98轟的白襪明星中外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）的興趣；《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）本週稍早也指出，大都會也在考慮金鶯明星中外野手穆林斯（Cedric Mullins）。

羅伯特。（資料照）

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