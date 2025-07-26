MLB》美媒爆料道奇球探看上紅襪農場大物 潛力捕手恐將成交易籌碼？

拉辛。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據波士頓媒體《MassLive》記者麥克亞當（Sean McAdam）報導，紅襪目前正在交易市場上尋求補強捕手戰力，並將目光放到道奇24歲潛力捕手拉辛（Dalton Rushing）身上。

消息來源透露，道奇目前已經派出球探密切觀察紅襪高A，目標瞄準目前大聯盟官網百大新秀第34名、農場頭號大物的18歲游擊阿里亞斯（Franklin Arias），以及農場第4名的22歲左投克拉克（Brandon Clarke）；不僅如此，道奇近期甚至在派出第2位球探高層加入觀察，報導表示，這可能代表兩隊談判有進一步進展。

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根據知情人士指出，紅襪對這筆交易感興趣的原因，就是季初被列為道奇農場頭號大物新秀的捕手拉辛。24歲的他在5月初登大聯盟，也取代掉老將巴恩斯（Austin Barnes）成為二號捕手；不過拉辛目前在大聯盟出賽27場，打擊三圍僅.216/.280/.297，三振率高達41.5%，但在多數球探眼中，他仍是位極具潛力的年輕捕手。

報導分析，紅襪期盼補強替補捕手，因為王康納（Connor Wong）本季表現低迷，攻擊指數僅0.372，雖然洋基不要的納瓦瑞茲（Carlos Narvaez）竄起成為紅襪本季一大亮點，但球隊已經對他本季的出賽負荷量感到擔憂，而拉辛無疑能大幅提升紅襪的捕手替補戰力。

然而報導也提到，目前看來這筆交易的最大不確定因素，是道奇是否有意在季中做出如此交易。拉辛對紅襪是現在與未來的即戰力，但阿里亞斯與克拉克最快都要2027年以後才有望上大聯盟，對於衛冕軍道奇來說，在交易大限前要做出這種交易實屬罕見。

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