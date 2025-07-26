WTT挑戰賽》3連勝、1局未失闖進4強 葉伊恬今晚對決日本削球女王

葉伊恬連闖3關，挺進拉哥斯挑戰賽女單4強。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲小將葉伊恬今天清晨在2025年WTT拉哥斯（奈及利亞）挑戰賽女單8強賽，以直落三擊退埃及好手梅謝芙闖進4強，締造個人在WTT成人組賽事最佳戰績，今晚5點將和日本「削球女王」橋本帆乃香爭奪決賽門票。

本週台灣選手都參加在阿根廷舉行的布宜諾斯艾利斯挑戰賽，只有世界排名82的葉伊恬在教練莊智淵的帶領下角逐拉哥斯挑戰賽。葉伊恬首輪先以直落三輕鬆解決地主女將法索拉，16強則遭遇世界排名26的埃及名將漢娜.高達，年紀相同的兩人在2022年加亞新城青少年挑戰賽U15女單決賽首度交手，當時葉伊恬以3:1後來居上。今天再度交鋒，葉伊恬首局在6:8劣勢下連拿4分，11:9先馳得點，也打出氣勢，隨後再以11:3、11:6再添2局，直落三取得對戰2連勝。

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8強賽面對世界排名47的梅謝芙，葉伊恬首局同樣在7:8落後下連趕4分，11:8先聲奪人，接下來也未遭遇太多抵抗，以11:4、11:6連下兩城，以3連勝、1局未失之姿闖進4強。世界排名19的橋本帆乃香阿8強賽也以直落三輕取世界排名31的19歲南韓新星金娜英，搶下4強門票。

葉伊恬去年在歐洛慕奇挑戰賽曾以0:3不敵橋本帆乃香，今天也要尋求突破。

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