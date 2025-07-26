足球》缺席明星賽遭禁賽 梅西對MLS處分感到失望

梅西因缺席明星賽被禁賽一場。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國職業足球大聯盟（MLS）於本週舉行明星賽，不過邁阿密國際的阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）並未出賽，聯盟為此對他祭出一場禁賽的懲罰，在確定禁賽後，邁阿密國際高層出面，表示梅西對於禁賽處分感到很失望。

邁阿密國際的老闆之一馬斯（Jorge Mas）接受訪問，表示梅西和球團對於禁賽處分，都感到很失望，但現在球團會團結一心，拿出他們對抗世界的態度。

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根據MLS的規定，入選明星賽的球員，如果未經聯盟批准而無故缺賽，將會面臨一場禁賽的處分，而對於梅西這次被禁賽，馬斯則認為這個規定太過嚴格，瑪斯透露，梅西對於懲處的反應當然很負面，他來到這邊就是為了要踢球、為了要幫助球隊贏球。

除了梅西外，他的隊友艾爾巴（Jordi Alba）也因為缺席明星賽被禁賽，馬斯說球員都很不解，為何缺席表演賽就要被禁賽。

馬斯受訪也證實，這次因為比賽過於密集，梅西、艾爾巴缺席明星賽是球團做出的決定，馬斯還說如果明年也發生一樣狀況，球團一樣會讓球員缺席明星賽。

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