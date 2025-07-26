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MLB》無緣連6場開轟！大谷翔平敲安得分快破百 道奇力克紅襪奪明星賽後首連勝

2025/07/26 10:02

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今起與紅襪進行3連戰，日本二刀流球星大谷翔平雖未能締造連續6場開轟的紀錄，但將連續安打場次推進至6場，道奇終場就以5：2擊敗紅襪，收下明星賽後的首度2連勝。

由於貝茲（Mookie Betts）因處理私事高掛免戰牌，大谷翔平重返當家第一棒，但首局首打席被26歲紅襪右投貝洛（Brayan Bello）三振，道奇2局上靠著帕赫斯（Andy Pages）的長打以及艾德曼（Tommy Edman）的適時安打先馳得點。

大谷翔平3局上擊出右外野安打開啟球隊攻勢，史密斯（Will Smith）、佛里曼（Freddie Freeman）接連敲安形成滿壘，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）選到四壞球保送，擠回大谷再添1分，帕赫斯的高飛犧牲打進帳球隊第3分。

紅襪也在3局下突破25歲道奇右投斯漢（Emmet Sheehan）的封鎖，王康納（Connor Wong）敲出左外野二壘安打，杜蘭（Jarren Duran）適時安打助隊破蛋，柏格曼（Alex Bregman）也補上長打助隊追到2：3一分落後，斯漢及時回穩，連抓3個出局數順利止血。斯漢此役主投5局失2分，被敲3支安打，另有5次三振和2次保送，防禦率為4.22。

T.赫南德茲在8局上敲出中外野2分砲，本季第15轟出爐，助隊鎖定勝局，卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）守住一二壘有人的危機驚險關門，收下生涯首場救援成功，道奇終場就以5：2贏球，斯漢本季第2勝順利入袋，先發5.1局失3分的貝洛苦吞本季第5敗。

大谷翔平此役4打數敲出1支安打，獲得1次保送，跑回本季第98分，另外吞下2次三振，打擊率為0.273。大谷的連續全壘打場次停在5場，無緣刷新隊史紀錄，要挑戰連8場開轟的大聯盟紀錄還要再等等。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

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