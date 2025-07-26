MLB》巨人先發又有傷兵！美媒爆鄧愷威有望登大聯盟、登板時間曝光

鄧愷威。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕巨人先發輪值近期戰力吃緊，今天又傳出壞消息，表現出色的26歲右投魯普（Landen Roupp）進入15天傷兵名單，巨人媒體爆料，今年在3A層級K翻天的台灣好手鄧愷威，有望迎來大聯盟本季初登板。

魯普因右手肘發炎，今被巨人放進15天傷兵名單，並從3A叫上牛棚投手貝克（Tristan Beck）。目前巨人先發輪值人力吃緊，僅剩下王牌韋伯（Logan Webb）、前塞揚強投瑞伊（Robbie Ray）以及本季一勝難求的42歲三屆塞洋韋蘭德（Justin Verlander）。

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根據《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）報導，巨人預計將會從3A叫上台灣好手鄧愷威，讓他擔任美國時間週日，也就是台灣時間7月28日對上大都會先發。

施萊瑟補充，除了預計安排鄧愷威先發外，巨人之後的輪值人選仍不明朗。目前40人名單中還有塞莫爾（Carson Seymour）可以頂替，農場第2名左投惠森杭特（Carson Whisenhunt）也是選項之一，但如果魯普缺陣時間拉長，球隊恐怕需要再補強一位更有經驗的先發投手。

效力巨人3A的鄧愷威近期轉戰先發表現精彩，近3場先發登板拿下2勝1敗，防禦率0.57，15.2局狂飆27K，只有4次四壞保送，被打擊率1成30，每局被上壘率0.70。

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