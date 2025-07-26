NBA》與公牛合約談判進度停滯 美媒爆吉迪不開心

吉迪與公牛合約協商沒有進展。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕今年受限自由球員市場不如過去熱絡，包含籃網陣中得分王湯瑪斯（Cam Thomas）、勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）等人都還未有結果，公牛澳洲後衛吉迪（Josh Giddey）也是其中之一，如今有消息指出，吉迪對於協商沒有進度感到不滿。

美媒《Hoops Wire》作家Sam Amico指出，吉迪和他的團隊尋求一份年薪約3000萬美元的合約，不過兩方一直未能有共識，如今協商遲遲沒有進展，有消息爆料吉迪對於進度很不滿。

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作為受限自由球員，吉迪目前有3條路可走，一是和公牛達成協議簽新合約、二是接受一年合格報價（Qualifying offer，QO），明年成為非受限自由球員、三是等其他球隊對他開價，再看公牛是否要跟進報價、或者談論先簽後換。

不過報導也指出，目前尚未有球隊和公牛接觸，討論可能先簽後換吉迪。

吉迪NBA生涯從雷霆起步，去年雷霆將他交易去公牛換回卡盧索（Alex Caruso），轉到公牛後，吉迪繳出14.6分8.1籃板7.2助攻的全能成績，整個賽季拿過30次雙十、7次大三元。

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