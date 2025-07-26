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MLB》洋基夯「台灣走路」3轟沒用！牛棚遭費城人重砲雙響吞2連敗

2025/07/26 10:04

史坦頓砲轟沃克。（美聯社）史坦頓砲轟沃克。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今於主場展開與費城人的系列賽，儘管洋基前6局取得領先，但7局上牛棚大爆炸，遭到費城人逆轉，最終以5：12輸球，吞下2連敗。加上今天藍鳥6：2打敗老虎，目前洋基在美聯東區已經被拉開至5.5場勝差。

洋基1、2兩局就先靠著貝林傑（Cody Bellinger）與威爾斯（Austin Wells）開轟取得2：0領先，5局上費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出2分砲追平，本季第35轟出爐，同時他也達成生涯千安里程碑，以及第319發全壘打。洋基先發右投沃倫（Will Warren）此役5.2局飆7K、被敲7安，另有3次保送，失掉2分責失分，防禦率4.82。

不過6局下洋基再度還以顏色，近況火燙的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）敲出超前陽春砲，也將費城人先發右投「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）打退場。沃克此役5.2局被敲6安包含3轟，送出3次三振，失掉3分責失分，防禦率3.84。

想不到進入7局上，洋基牛棚遭重擊，左投希爾（Tim Hill）留下1出局二、三壘有人退場，守護神威佛（Luke Weaver）先被卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）敲出追平安，接著又挨瑞爾穆托（J.T. Realmuto）3分砲，洋基瞬間變成3：6落後。

7局下洋基急起直追，沃爾普（Anthony Volpe）敲出團隊今晚第4發陽春砲，加上賈吉（Aaron Judge）高飛犧牲打追成1分落後。然而8局上牛棚再度放火，漢彌爾頓（Ian Hamilton）遭史瓦伯夯出2分砲，也上演單場雙響砲，也奠定勝基。9局上艾佛羅斯（Scott Effross）又慘丟4分，洋基無力反撲，吞下2連敗。

史瓦伯單場雙響砲。（美聯社）史瓦伯單場雙響砲。（美聯社）

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