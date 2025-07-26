MLB》洋基補強未完！換來洛磯明星後 看上萬能工具人與火球終結者

麥馬翰。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天交易來洛磯明星三壘手麥馬翰（Ryan McMahon），不過補強可能還沒結束。根據《The Athletic》記者柯許納（Chris Kirschner）報導，洋基有意再補進一位能守內野的右打者，以及牛棚與先發輪值。

報導指出，左打的麥馬翰生涯對左投的攻擊指數僅0.686，他的到來讓洋基打線左傾更嚴重。消息人士透露，洋基對雙城明星工具人卡斯楚（Willi Castro）展現興趣，左右開弓的卡斯楚本季對左投攻擊指數為0.859，又能鎮守二、三、游與角落外野；而事實上，洋基從去年修季就對卡斯楚有興趣。

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另一名可能的人選是國民的羅薩里歐（Amed Rosario），報導指出，洋基也長期對羅薩里歐感興趣，本季他對左投的攻擊指數為0.816。

報導還提到，洋基另一補強重點是牛棚，傳出看上雙城牛棚三人組，包含火球終結者杜蘭（Jhoan Duran），以及賈克斯（Griffin Jax）和庫勒姆（Danny Coulombe）；不過目前雙城仍對交易有所保留，特別是還有多年控制權的杜蘭與賈克斯，想交易這兩人的代價不斐。

此外，洋基也想再補進一位先發投手，如果能成功補進一位輪值中段的先發，對牛棚的調整可以更加靈活。

卡斯楚。（資料照）

杜蘭。（資料照）

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