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MLB》本季最慘一役！今永昇太挨3轟狂失7分 白襪18安痛宰小熊

2025/07/26 10:55

今永昇太。（美聯社）今永昇太。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊王牌左投今永昇太今天先發對戰白襪寫下本季最慘一役，主投3局挨3轟失7分，白襪終場以12：5大勝，收下2連勝，今永苦吞本季第4敗。

今永昇太首局首打席就被邁德羅斯（Chase Meidroth）敲出全壘打，之後被敲出3支安打形成滿壘，L.索沙（Lenyn Sosa）擊出帶有2分打點的左外野安打，白襪首局取得3：0領先。

今永昇太狀況依舊不穩，2局下首打席再被蒙哥馬利（Colson Montgomery）擊出右外野陽春砲，班尼泰迪（Andrew Benintendi）在一三壘有人補上安打進帳球隊第5分。今永第3局順利化解二壘有人的危機，但在第4局一上來就被史雷特（Austin Slater）狙擊，敲出本季第5轟，之後又讓奎羅（Edgar Quero）敲出左外野二壘安打，隨後就提前被換下場休息，白襪該局灌進4分，其中有2分則是記在今永身上。

今永昇太先發3局用85球退場，追平生涯先發最短局數，被敲12支安打是生涯最糟，單場挨3轟也追平生涯最慘紀錄，狂失7分則是本季最多，另有2次三振，防禦率從2.40暴漲至3.12。

白襪此役火力凶猛，全場狂敲18支安打，包括4發全壘打，奎羅單場5支4，貢獻1分打點，瓦加斯（Miguel Vargas）3安猛打賞進帳1打點，L.索沙則是雙安打回3分打點，單場12分也寫下本季單場新高，32歲白襪右投豪瑟（Adrian Houser）繳出6.2局失3分的優質先發，勇奪本季第6勝。

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