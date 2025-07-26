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MLB》交易來火球男索托 大都會高層透露下一步補強計畫

2025/07/26 10:48

大都會棒球營運總裁史登斯表示，球隊會繼續尋求補強牛棚。（資料照，美聯社）大都會棒球營運總裁史登斯表示，球隊會繼續尋求補強牛棚。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天與金鶯完成交易，送出兩位小聯盟投手阿拉塞納（Wellington Aracena）與福斯特（Cameron Foster），交易來30歲火球後援左投索托（Gregory Soto），而在交易消息曝光後，大都會棒球營運總裁史登斯（David Stearns）出面受訪，透露球隊還有計畫繼續補強。

大都會在交易來索托補強牛棚後，棒球營運總裁史登斯出面受訪，表示知道球隊目前弱點在哪，並會針對弱點補強，對於這次交易案，史登斯透露他們與金鶯談論有幾週時間了，如今時機一到，交易就完成了。

至於大都會是否會繼續補強牛棚左投，史登斯說到交易截止前，不確定還有多少左投可以交易，但考量到牛棚的傷病狀況、同時考慮到牛棚左投對季後賽的重要性，繼續補強牛棚是他們的目標。

「我們還有持續討論，我們仍有能力去升級牛棚，我們也不會就這樣結束補強。」史登斯受訪時說道。

先前曾傳出大都會對席斯（Dylan Cease）、阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）等人有興趣，對此史登斯透露，他對於目前先發輪值他很滿意，補強牛棚排在強化先發輪值前面，不過史登斯也說，他對於球隊補強的核心想法在於「能否突破上限」，如果交易市場上出現能幫助球隊突破的球員，他們當然會去爭取。

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