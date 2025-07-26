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MLB》狂！22歲怪物新秀單場四響砲6支6 豪寫史上第1人偉業（影音）

2025/07/26 11:14

柯茲四響砲。（取自運動家官方X）柯茲四響砲。（取自運動家官方X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕運動家作客太空人之戰，綠帽軍團22歲超新星柯茲（Nick Kurtz）完全打瘋！全場6打數6安打，上演單場四響砲，灌進8分打點，寫下歷史紀錄，幫助運動家以15：3虐爆太空人。

柯茲今天前5打數就敲5安打，包含2局上、6局上與8局上各敲出3發紅不讓，上演單場三響砲；9局上已經潰不成軍的太空人派野手登板，柯茲毫不留情炸出個人第4發全壘打，上演超狂單場四響砲，更成為大聯盟史上第一位單場四響砲的新秀，同時也是大聯盟歷史第20次單場四響砲，也是運動家隊史首位四響砲打者。

另外，柯茲在生涯前66場比賽就狂敲43支長打，超越洋基3屆世界大賽冠軍穆塞爾（Bob Meusel），以及名人堂傳奇球星威廉斯（Ted Williams）的42支，成為125年來第2多，至於第1名則是名人堂傳奇狄馬喬（Joe DiMaggio）的48支。

柯茲在2024年大聯盟選秀首輪第4順位被運動家相中，今年剛登上大聯盟的他，此役6打數6安打（5長打），單場6安、4轟、8打點也成史上第一人。本季柯茲已經狂敲23轟，賽後打擊三圍是恐怖的.305/.374/.686，攻擊指數1.060。

柯茲。（美聯社）柯茲。（美聯社）

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