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MiLB》道奇柯敬賢1A初登場首安出爐！李灝宇、鄭宗哲同場敲二壘安

2025/07/26 12:24

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇18歲台灣小將柯敬賢本季在新人聯盟開無雙，昨天正式升上1A，今天馬上迎來初登場，也順利敲出首安；老虎與海盜3A之戰，李灝宇與鄭宗哲同場較勁，都有二壘安打演出。

今響尾蛇道奇1A之戰，柯敬賢擔任先發第5棒中外野手，首打席戰著不動遭到三振，4局下第2打席打第一球，擊出游擊滾地出局。直到6局下第3打席，該局首名打者的柯敬賢敲出左外野滾地一壘安打，1A首安出爐。

8局下柯敬賢獲得第4打席機會，這回他選到四壞保送。總計柯敬賢的1A初登場，3打數敲出1安打，選到1保送，吞下1三振，賽後打擊率0.333。

李灝宇擔任先發第1棒二壘手，首打席就敲出二壘安打，8局上選到四壞保送，隨後靠著隊友安打回本壘得分，9局上靠野手選擇上壘，也進帳1分打點。此役李灝宇4打數1安打，選到1保送、吞下1K，打點、得分各1，賽後打擊率0.241，攻擊指數0.747；至於鄭宗哲擔任先發第9棒游擊手，5局下敲出二壘安打，此役4打數1安打，吞1K，賽後打擊率0.221，攻擊指數0.627。

其他小聯盟台將，海盜高A張弘稜先發4局僅被敲2安，送出4次三振，失掉1分責失無關勝負，賽後防禦率5.14；運動家2A林家正今4打數0安打，但貢獻2分打點，吞下1K，選到1保送，賽後打擊率0.183。而小熊3A的台美混血「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long），今4打數2安打，選到1保送吞1K，賽後打擊率0.314，攻擊指數0.903。

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