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MLB》連大谷都救不了的天使 交易大限前有望清倉大拍賣

2025/07/26 11:45

MLB》連大谷都救不了的天使 交易大限前有望清倉大拍賣沃德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使本季戰績持續低迷，目前以49勝54敗暫居美聯西區第4名，有可能連續11年無緣季後賽，《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）指出，天使有可能會在季中「清倉大拍賣」，包括本季陣中打擊雙冠王沃德（Taylor Ward）也有機會成為交易籌碼。

《ESPN》記者岡薩雷茲爆料，天使已經告知其他球隊，他們願意交易合約將到期的球員，其中包括古巴籍三壘手孟卡達（Yoan Moncada）、工具人倫吉佛（Luis Rengifo）、35歲先發左投安德森（Tyler Anderson）以及生涯累積464救援成功的37歲明星終結者簡森（Kenley Jansen）。此外，即使是目前合約還有一年的沃德，在合適報價下也可能成為交易籌碼。沃德本季敲出23轟、76打點都是球隊最多。

儘管在老闆莫雷諾（Arte Moreno）的帶領下，天使隊一向拒絕「重建」，甚至在處於不被看好競爭季後賽的情況下仍然堅持補強，最著名的例子就是2023年，他們不但拒絕交易大谷翔平，反而還交易來明星右投吉歐里多（Lucas Giolito）與羅培茲（Reynaldo Lopez），不過最終仍無法打進季後賽。

在去年的這個時間點，天使也曾考慮交易安德森與倫吉佛，但當時球隊認為即使留住這些球員也無法獲得足夠回報，因此作罷。值得注意的是，即便天使隊決定放棄2025年，他們的目標依然是要在明年找回競爭力，目標依舊是季後賽。

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