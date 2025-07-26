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MLB》獲大谷讚賞卻近況不佳！道奇26歲右投今收生涯首救援吐心聲

2025/07/26 11:36

卡斯帕里烏斯。（美聯社）卡斯帕里烏斯。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以5：2擊敗紅襪，收下明星賽後的首度2連勝，道奇26歲右投卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）今收下生涯首次救援成功，賽後他也吐露心聲。

現年26歲的卡斯帕里烏斯，今年迎來生涯第2個大聯盟球季，在道奇先發輪值與牛棚戰力告急的情況下兩邊跑，成為球隊重要工作馬。明星賽時，日本巨星大谷翔平更直接點名卡斯帕里烏斯與左投崔爾（Jack Dreyer），讚嘆他們本季表現出色。

然而卡斯帕里烏斯近況不佳，今天之前7月出賽5場，7.1局被敲14支安打包含3轟，狂丟11分責失分，防禦率高達13.50。不過近期由於終結者史考特（Tanner Scott）受傷，今天卡斯帕里烏斯在第9局登板，也成功守住3分領先，摘下生涯首次救援成功。

賽後卡斯帕里烏斯開心表示：「我把那顆球收起來了，肯定會把它擺在某個地方當作展示品，今天有很多家人與朋友來球場看我比賽。」對於今天獲得第9局登板機會，他直言：「其實不會驚訝，我們很多球員都經歷各種角色轉換，基本上任何狀況都已做好萬全準備。」

卡斯帕里烏斯在前一戰對雙城的比賽中，因右小腿抽筋緊急退場，所幸沒有造成嚴重傷勢，「很感謝教練團能這麼快又讓我在這麼關鍵的時刻上場。」本季卡斯帕里烏斯出賽31場投65局，防禦率4.98，拿下7勝4敗8中繼1救援。

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