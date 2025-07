MLB》球迷找遮蔽物躲雷雨 金鶯主場重現「無觀眾比賽」奇景

金鶯主場因雷雨來襲,將觀下層眾驅散到遮蔽處。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕金鶯今天在主場對上洛磯,終場5比6不敵對手,而比賽中也發生插曲,因為突然的雷雨來襲,球團為了安全請球迷離開座位尋找遮蔽物,形成了一場另類「沒球迷」的球賽,而球員們則是在壞天氣中繼續完成比賽。

根據《運動畫刊》報導,這場比賽吸引了約25090位球迷到場,比賽進行中因為雷雨來襲,現場還可以拍到閃電落下的畫面,球團要求戶外觀眾離席,不過還是有許多球迷留在上層有遮蔽的地方看球,才讓現場看起來沒球迷、卻同時還可以聽到球迷加油聲。

此役兩隊打完前7局戰成5比5平手,8局上洛磯托瓦(Ezequiel Tovar)敲出陽春砲超前比分,幫助球隊1分差取勝,最終這場比賽也在2個半小時內結束。

《運動畫刊》報導形容,這場比賽彷彿讓人回到當年疫情時代,不過除了疫情外,金鶯主場過去真的發生過「沒觀眾」的比賽,2015年因為當地暴動關係,金鶯與白襪進行了一場不售票的例行賽,成為當時大聯盟首場沒觀眾的比賽。

