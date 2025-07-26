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中職》曾待道奇體系、投過歷史級無安打！兄弟新洋投大有來頭

2025/07/26 12:21

中信兄弟稍早宣布簽下兩位新洋投，分別是柯威士和韋禮加（見圖）。（中信兄弟提供）中信兄弟稍早宣布簽下兩位新洋投，分別是柯威士和韋禮加（見圖）。（中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟稍早宣布簽下兩位新洋投，其中一位是曾效力韓職KT巫師的柯威士（William Cuevas），另一位則是委內瑞拉籍的韋禮加（Jesus Vargas）。這是韋禮加生涯首次來到亞洲，他曾是道奇隊新秀，今年初也曾在加勒比海大賽投過無安打比賽。

韋禮加今年26歲，他16歲就跟道奇隊簽約，在新人聯盟一度擔任主力先發，但受到自身表現和疫情影響，韋禮加在道奇隊發展不算順遂，直到2022年轉戰大都會隊體系，才升到3A。

韋禮加近幾年遊走墨西哥聯盟和冬季聯盟。在國際賽場上，韋禮加曾在世界棒球12強賽代表委內瑞拉國家隊出戰美國隊。

而在今年初的加勒比海大賽，韋禮加正好也是委內瑞拉聯賽冠軍代表隊Cardenales de Lara的一員，他在面對由日本獨立聯盟選手組成、首度受邀出賽的日本微風隊（Japan Breeze）時，球隊10:0提前於8局扣倒對手，韋禮加則交出8局無安打成績，成為加勒比海大賽史上第3場無安打比賽締造者。

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