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中職》兄弟重磅補強！ 網羅兩大委內瑞拉籍洋投

2025/07/26 12:21

韋禮加。（中信兄弟提供）韋禮加。（中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟球團今日公告，與2位委內瑞拉籍洋投柯威士（William Cuevas）與韋禮加（Jesus Vargas）完成簽約，未來將披上黃衫24號與89號成為球隊新成員。

現年34歲的柯威士出身於委內瑞拉，2008年與波士頓紅襪隊簽約進入美職體系，並在2016於紅襪隊登上大聯盟，3年的大聯盟生涯，留下13場出賽、防禦率8.06的成績單。

2019年柯威士轉戰韓國職棒，7年生涯149場比賽皆為先發，繳出55勝45敗、防禦率3.93的好成績，不僅參與過韓職明星賽，更在2023年寫下單季12勝0敗的鬼神紀錄。

另一位同樣出身於委內瑞拉的韋禮加現年26歲，美職體系最高曾在3A留下出賽紀錄，近年來則是轉戰墨西哥聯盟，在今天加入黃衫軍後開啟亞洲棒球之旅。此外，韋禮加更是在去年2024世界棒球12強超級循環賽中，扛下委內瑞拉對上美國隊的先發重任。

在柯威士與韋禮加加入團隊後，能夠補上近期投手群傷兵的狀況，也讓整體洋投輪替戰力可以更上一層樓，2位也將與羅戈、黃博多以及李博登為接下來的賽事持續「進化」。

目前德保拉也將與勝騎士共同留在二軍接受治療，期待兩位能夠早日康復，儘速回到賽場上，繼續與黃衫兄弟們奮戰。

中信兄弟劉志威領隊表示，「團隊今年洋投面臨傷兵較多的狀況，補上2位委內瑞拉籍的投手，期待藉由兩位的豐富經驗，補足團隊洋投戰力的輪替陣容，並在內部良性競爭下，全力為接下來的賽事奮戰。」

柯威士。（中信兄弟提供）柯威士。（中信兄弟提供）

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