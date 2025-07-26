MLB》「現在還覺得是做夢！」運動家怪物新秀談四響砲：不想被野手三振

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕運動家22歲怪物新秀柯茲（Nick Kurtz）今天對戰太空人繳出單場四響砲，成為史上第一位達成這項壯舉的菜鳥球員。柯茲賽後受訪坦言：「到現在我還覺得像在做夢！」

柯茲今天6打數6安打，上演單場四響砲，灌進8分打點，單場19壘打數追平大聯盟紀錄，幫助幫助運動家以15：3打爆太空人。柯茲成為大聯盟以及隊史首位單場四響砲的新秀，以22歲和66場就達成此項壯舉是史上最速且最年輕，他也是自2002年格林（Shawn Green）之後，再度有人單場4響砲且敲出6支安打的球員。柯茲本季出賽66場，繳出23轟、59打點、打擊三圍.305/.374/.686、OPS1.060的恐怖成績。

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「今天的表現真的太不可思議了，」柯茲在賽後受訪表示，到現在還覺得像在做夢，實在難以置信，自己甚至不知道該說什麼。談到第9局從外野手哈默爾（Cooper Hummel）手中敲出左外野3分砲，他坦言，其實就是希望把球打出去就好，不想要被野手三振，當時只想找個能夠攻擊的球，結果就轟出去了。

運動家22歲怪物新秀柯茲今天上演單場四響砲的全壘打煙火秀。（美聯社）

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