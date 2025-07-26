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WTT挑戰賽》布宜諾斯艾利斯挑戰賽遇火災中斷 鄭怡靜16強賽事被迫順延

2025/07/26 13:02

鄭怡靜和巴西女將渡邊勞拉的賽事被迫延後。（取自WTT官網）鄭怡靜和巴西女將渡邊勞拉的賽事被迫延後。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕2025年WTT布宜諾斯艾利斯挑戰賽台灣時間今天清晨賽事，因比賽場館外突發火災，濃煙跑進場內，導致場內斷電且空氣品質不佳，賽事被迫中斷，台灣一姐鄭怡靜和巴西女將渡邊勞拉的女單16強戰也順延至隔日舉行。

這場火災來得意外，日本女將長崎美柚形容，「整個房間都是煙，薰得人直咳嗽!」鄭怡靜教練鄭佳琦也在IG限時動態貼出影片，「著火了!比賽暫停，見過場館下雨，遇到火還是第一次!」

世界排名77的廖振珽在男單首輪以3:0解決智利選手布哥斯，並趕在比賽因火災中斷前，以11:8、11:6、11:8擊退世界排名79的印度好手德塞，這也是他繼今年新加坡大滿貫賽之後，寫下對戰2連勝，8強將對決世界排名第3的巴西名將卡德拉諾，雙方過去4度交手，廖振珽勝場尚未開胡。

女單方面，世界排名13的鄭怡靜首輪在「台灣內戰」中以3:1逆轉19歲的陳琦媗，16強原本將對上世界排名115的渡邊勞拉，但比賽因火災被迫延賽。

鄭怡靜和李昱諄的女雙組合在8強賽也意外以7:11、9:11、6:11不敵黃怡樺/陳琦媗，黃陳配4強將對上日本組合橫井咲櫻/佐藤瞳。

廖振珽擊退印度選手德塞，闖進男單8強。（取自WTT官網）廖振珽擊退印度選手德塞，闖進男單8強。（取自WTT官網）

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