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MLB》巨人29日對戰海盜先發投手未定 官網記者點名鄧愷威

2025/07/26 14:28

鄧愷威。（資料照，美聯社）鄧愷威。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人先發輪值近期面臨人手不足的問題，美媒曾報導，在小聯盟3A的台灣好手鄧愷威有望升上大聯盟，但今天又在小聯盟出賽，是否會被拉上大聯盟仍是未知數。總教練梅爾文（Bob Melvin）今天透露，台灣時間7月28日將會採取牛棚車輪戰，而29日的先發投手將會從小聯盟拉上來。

鄧愷威原定7月23日在3A先發登板，不過後來被取消。今天巨人傳出26歲先發右投魯普（Landen Roupp）進15天傷兵名單，《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）報導指出，巨人有可能會讓鄧愷威在台灣時間28日擔任對戰大都會的先發投手。不過鄧愷威今天卻在3A後援出賽，中繼1.2局用42球，無失分沒有被敲安打，另有4次三振，3次四壞球保送和1次觸身球，賽後防禦率下修至3.67。

巨人先發輪值目前戰力吃緊，總教練梅爾文受訪表示，28日對戰大都會的比賽將採取車輪戰，而29日對戰海盜的先發投手尚未確定，梅爾文透露，球隊可能還得再叫上一位先發投手來填補魯普的空缺。巨人隨隊記者Maria Guardado認為，農場排名第二的左投惠森杭特（Carson Whisenhunt）或者右投鄧愷威都有機會被拉上大聯盟，不過問題是2人都不在40人名單當中。

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