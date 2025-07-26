世大運》義大利體操小將高空重摔昏迷不醒進ICU 隊友暖心陪伴

義大利體操選手比賽中吊環失誤重摔，送醫後仍在加護病房觀察。示意圖。（法新社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國萊茵魯爾世大運（Rhine-Ruhr 2025）於台灣時間2025年7月17日正式展開，義大利一名體操選手在比賽時發生意外，目前仍在加護病房觀察中，所幸病況穩定，沒有生命危險。儘管無法參與後續比賽，整支義大利代表團決定不提前返國，留在當地陪伴這位摯友、也是團隊核心成員。

根據《Italpress》報導，現年23歲的洛倫佐．博尼切利（Lorenzo Bonicelli）來自義大利萊科（Lecco），在出戰體操團體賽時，於吊環項目的「三周屈體後空翻下」動作中不慎墜落，頭頸部著地後緊急送往當地大學附設醫院，經手術搶救，目前已脫離險境並從藥物性昏迷中甦醒，展現初步回復跡象。

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博尼切利術後持續在加護病房觀察，其家人與隊友不時探望。義大利體育大學聯盟與體操總會表示，原定27日返國的代表團並未因事故提早返航，而是選擇留下支持隊友，此舉感動無數體操迷。包括義大利體育與青年部長阿博迪、奧會主席與國際體操聯盟會長等人也致意打氣。

博尼切利為經濟系學生，擁有豐富國際賽經歷，今年參加德國斯圖加特DTB Pokal與寇特布斯世界盃等賽事，屢創佳績。去年更獲選為世錦賽候補隊員，幾乎入選歐錦賽名單。教練團形容他為「團隊不可或缺的靈魂人物」，也是俱樂部公認的隊長和榜樣。

目前醫療團隊仍持續追蹤其檢查結果，義大利體操聯盟已部署專責醫療人員協助後續復健計畫。聯盟強調，將盡最大努力協助他平安返國，並重新站上體操舞台。

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