晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

世大運》義大利體操小將高空重摔昏迷不醒進ICU 隊友暖心陪伴

2025/07/26 15:16

義大利體操選手比賽中吊環失誤重摔，送醫後仍在加護病房觀察。示意圖。（法新社）義大利體操選手比賽中吊環失誤重摔，送醫後仍在加護病房觀察。示意圖。（法新社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國萊茵魯爾世大運（Rhine-Ruhr 2025）於台灣時間2025年7月17日正式展開，義大利一名體操選手在比賽時發生意外，目前仍在加護病房觀察中，所幸病況穩定，沒有生命危險。儘管無法參與後續比賽，整支義大利代表團決定不提前返國，留在當地陪伴這位摯友、也是團隊核心成員。

根據《Italpress》報導，現年23歲的洛倫佐．博尼切利（Lorenzo Bonicelli）來自義大利萊科（Lecco），在出戰體操團體賽時，於吊環項目的「三周屈體後空翻下」動作中不慎墜落，頭頸部著地後緊急送往當地大學附設醫院，經手術搶救，目前已脫離險境並從藥物性昏迷中甦醒，展現初步回復跡象。

博尼切利術後持續在加護病房觀察，其家人與隊友不時探望。義大利體育大學聯盟與體操總會表示，原定27日返國的代表團並未因事故提早返航，而是選擇留下支持隊友，此舉感動無數體操迷。包括義大利體育與青年部長阿博迪、奧會主席與國際體操聯盟會長等人也致意打氣。

博尼切利為經濟系學生，擁有豐富國際賽經歷，今年參加德國斯圖加特DTB Pokal與寇特布斯世界盃等賽事，屢創佳績。去年更獲選為世錦賽候補隊員，幾乎入選歐錦賽名單。教練團形容他為「團隊不可或缺的靈魂人物」，也是俱樂部公認的隊長和榜樣。

目前醫療團隊仍持續追蹤其檢查結果，義大利體操聯盟已部署專責醫療人員協助後續復健計畫。聯盟強調，將盡最大努力協助他平安返國，並重新站上體操舞台。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中